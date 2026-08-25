В Минтрансе Подмосковья предупредили о загруженности дорог в регионе
Вечером во вторник, 25 августа, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог в регионе составляет 5 баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Ярославском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей не превышать скорость и держать безопасную дистанцию между автомобилями, чтобы избежать дорожных инцидентов.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.