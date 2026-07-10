В Минтрансе Подмосковья предупредили о загруженности дорог в пятницу вечером

В пятницу, 10 июля, в конце рабочей недели, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Многие автомобилисты отправились за город и в места отдыха на выходные, что привело к увеличению трафика.

Движение затруднено на съездах с МКАД, на трассе М-4 «Дон», а также на Дмитровском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Калужском, Каширском, Рязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Также в Минтрансе напомнили о действующем предупреждении о надвигающемся циклоне «Бернадетт». Он принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также правила перестроения и проезда перекрестков.

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