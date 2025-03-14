В Минсоцразвития назвали топ редких профессий в Подмосковье

В Подмосковье работает большое количество производств и предприятий, где требуются узконаправленные и уникальные специалисты. В числе таких, например, дефектоскопист, хроматографист, купажист, пирометрист и кореновщик.

Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,11%

«Подмосковье по-прежнему среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Только открытых вакансий у нас около 75 тысяч, а безработных — 5 тысяч», — добавляют в Минсоцразвития МО.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отмечает, что приоритетный кадровый резерв региона — молодежь. Ежегодно колледжи выпускают специалистов, которые имеют перспективы трудоустройства с зарплатой выше 100 тысяч рублей.