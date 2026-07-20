В Минске отметили 90-летие органа управления лесным хозяйством Белоруссии

17 июля 2026 года в Минске прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования органа управления лесным хозяйством Республики Беларусь. Центральным событием стала Международная научно-практическая конференция в Национальной библиотеке Беларуси. На нее приехали представители лесных ведомств из России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Делегацию Комитета лесного хозяйства Московской области возглавил заместитель председателя Передерий Александр Петрович. В составе делегации было три специалиста ведомства.

В рамках визита, который проходил с 15 по 17 июля, делегация Московской области посетила Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО). Программа включала знакомство с производственными мощностями объединения, осмотр лесопильного производства, деревообработки и питомнического хозяйства.

Второй день визита был посвящен участию в торжественной части юбилейных мероприятий в Минске. На конференции подвели итоги развития лесной отрасли Беларуси: лесистость страны достигла 40%, а площадь лесов увеличилась на миллионы гектаров. Министр лесного хозяйства Республики Беларусь Александр Кулик отметил, что белорусские наработки в области питомниководства и комплексного ведения лесного хозяйства вызывают интерес у зарубежных коллег.

По случаю юбилея был учрежден и вручен памятный нагрудный знак «90 гадоў лясной гаспадарцы Рэспублiкi Беларусь». Его получили 45 специалистов, внесших значительный вклад в развитие отрасли, включая представителей лесных ведомств России.

Визит подмосковной делегации способствовал укреплению профессиональных отношений между лесоводами Московской области и Республики Беларусь, подтвердив взаимный интерес к обмену опытом и развитию сотрудничества.