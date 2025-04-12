В Минсельхозпроде рассказали о космических технологиях в сельском хозяйстве

В День Космонавтики в Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о применении внеземных технологий в агропромышленном комплексе. Космос позволяет сделать работу в сельском хозяйстве эффективнее.
Например, благодаря аппаратам дистанционного зондирования Земли можно оперативно актуализировать базу сельскохозяйственных и пахотных земель. Снимки передают информацию о том, где растет борщевик сосновский, и помогают бороться с сорняком.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отмечают, что спутниковая навигация через ГЛОНАСС и GPS оптимизирует работу комбайнов, тракторов и другой техники. Системы помогают рассчитать маршрут, отслеживать передвижение машин и снизить расходы посевного материала. С помощью этих методов можно облегчить обработку участков от борщевика и проверять динамику его произрастания.
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