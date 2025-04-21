В Минсельхозпроде рассказали, куда обращаться в случае смерти домашнего питомца

За годы жизни домашние любимцы становятся членами семей, однако живут меньше людей, поэтому встает вопрос о порядке их правильного захоронения. Специалисты Минсельхозпрода напомнили владельцам кошек, собак и других питомцев о том, что необходимо делать в случае смерти животных.

Тело питомца необходимо отвезти в ветеринарную клинику. Там врачи подтвердят факт смерти и, при необходимости, проведут вскрытие, чтобы установить причину гибели.

Также владельцу нужно будет снять питомца с учета. Сделать это можно через в государственную ветеринарную клинику или региональный портал госуслуг.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий факт смерти. Его можно получить в ветклинике вместе с выпиской из истории болезни. После чего тело животного передадут для кремации.

В Минсельхозпроде напомнили, что захоронение, вывоз трупов животных, их сброс в бытовые контейнеры, поля, леса, овраги и воду запрещен законом. Владелец несет ответственность за питомца даже после его смерти.

Хозяин может выбрать общую или индивидуальную процедуру с передачей праха на руки. Узнать адрес ближайшей государственной ветклиники можно по номеру +7 (495) 668-01-25.