В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

Лисы могут быть опасны как для человека, так и для домашних питомцев. Хвостатые выступают переносчиками бешенства — смертельного вирусного заболевания, которое поражает нервную систему. В Минсельхозпроде МО рассказали, как действовать при встрече с диким зверем.

У зараженной особи поведение становится непредсказуемым. Она может быть и агрессивна, и чрезмерно дружелюбна.

Если вы увидели лису:

держитесь на расстоянии не менее 10 метров и не приближайтесь;

не трогайте и не кормите животное;

не делайте резких движений, а медленно отходите, не поворачиваясь спиной;

сообщите об лисе по номеру 112 и укажите локацию встречи.

Далее диспетчеры передадут информацию в профильные ведомства, а те уже примут меры. Если животное решат отстреливать, после Госветслужба исследует биоматериал. В случае подтверждения инфекции будет введен карантин.

В Подмосковье для борьбы с бешенством в местах обитания зверей раскладывают оральную вакцину. Если вы увидели такую приманку, не трогайте и не подпускайте животных к ней.

В ведомстве отметили, что количество случаев бешенства за пять лет снизилось на 85%. В прошлом году от этого вида инфекции привили более 541 тысячи питомцев, в лесах разложили более миллиона доз вакцины.