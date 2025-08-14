В Минсельхозпроде Подмосковья поделились советами по хранению свежих помидоров

Для того, чтобы свежие и спелые помидоры долго сохраняли вкус и не портились, их необходимо правильно хранить. Специалисты тепличного комплекса «Подмосковье» поделились рекомендациями, которые помогут обеспечить сочность овощей надолго. Их слова передал Минсельхозпрод региона.

Первое и главное правило — избегать холодильника. При низких температурах разрушаются летучие компоненты, которые отвечают за аромат и вкус. Хранить помидоры лучше при комнатной температуре, обязательно в тени, чтобы они не переспели.

Вторая рекомендация — мыть овощи только перед употреблением, третья — класть помидоры плодоножкой вниз. Так замедляется потеря влаги и предотвращается гниение.

И четвертый совет — не класть помидоры в пакеты, особенно без вентиляции. Внутри них скапливается влага и может начать расти плесень.

В Минсельхозпроде добавили, что в Московской области продолжился сбор тепличных овощей — за семь месяцев аграрии вырастили 82,8 тысячи тонн овощей. Более 26,4 тысячи тонн из них — помидоры.