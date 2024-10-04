Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о новых правилах розничной торговли с 1 ноября

С 1 ноября вводится новый этап разрешительного режима в розничной торговле. Это означает, что при продаже товара с маркировкой кассовое оборудование в онлайн режиме будет обращаться к системе «Честный знак» для проверки каждого кода.

Режим обязателен для девяти категорий товаров: пиво и слабоалкольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, автомобильные шины, БАД, одежда, обувь, фотоаппараты и духи.

В Минсельхозпроде Подмосковья объяснили, что код маркировки может не пройти проверку, если у товара истек срок годности, он запрещен к реализации, выведен из оборота, в системе отсутствуют код товара или сведения о его вводе в оборот. В этих случаях кассовое программное обеспечение уведомит продавца. Система позволяет отследить путь товара с момента производства до продажи. Это гарантирует подлинность и качество продукта.

Подмосковным продавцам уже сейчас рекомендуется получить в системе «Честный знак» ключ доступа для проверки товаров с маркировкой. Также нужно обновить кассовое программное обеспечение до актуальной версии и заранее проверить товары с маркировкой в личном кабинете в разделе «Статистика отклонений». Узнать подробнее можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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