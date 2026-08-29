В Минобразования Подмосковья объяснили, что ждет школьников за плохое поведение
Минобразования Подмосковья: мнение всех учителей учтут при оценке поведения
Школьника, который мешает проведению урока разговорами или выкриками, в рамках эксперимента с оценками за поведение могут вывести из класса. Однако просто выставить ребенка за дверь учитель не сможет, рассказала в эфире 360.ru первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.
По ее словам, педагог должен будет пригласить представителя администрации школы. Тот заберет ученика из класса, отведет его в учительскую или другое помещение и проведет с ним беседу о произошедшем.
«Просто ребенка удалить из класса невозможно. Он обязательно должен вместе с другим взрослым поговорить о своем поведении», — подчеркнула Гребцова.
С 1 сентября пилотный проект по оценке поведения стартует в десяти школах Подмосковья. Ученикам со второго по восьмой класс будут выставлять одну из трех оценок: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».
Какие еще изменения ждут школьников с 1 сентября — в материале 360.ru.