В Минэкологии Подмосковья призвали позаботиться об амфибиях в брачный период

С приходом тепла лягушки, жабы и тритоны, обитающие в регионе, начали активно искать партнеров для размножения. Специалисты Минэкологии МО призвали жителей Подмосковья бережно относиться к амфибиям в это время, ведь земноводные поддерживают экологический баланс и контролируют численность вредных насекомых.

«Для успешного продолжения рода им необходимы тепло и вода, а также спокойствие и отсутствие помех, поэтому просим жителей Подмосковья не беспокоить амфибий в ответственный для них период», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В брачные игры амфибий у водоемов можно услышать громкое кваканье. Так самцы пытаются привлечь внимание самок. В продолжении рода участвуют половозрелые особи трех-четырех лет.

Специалисты Минэкологии отмечают, что температура воды — ключевой фактор в размножении земноводных. Для откладывания икры и развития маленького лягушонка или жабенка необходима вода температурой около 16 градусов.

«Забота об амфибиях — это вклад в сохранение биоразнообразия региона и поддержание экологического равновесия», — добавил Виталий Мосин.

Также в ведомстве напомнили, что в регионе обитают четыре вида краснокнижных земноводных: гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Уничтожение их особей влечет на собой административную ответственность.