В Минэкологии Московской области подвели итоги борьбы с незаконными водовыпусками

В Минэкологии Московской области сообщили о значительных результатах работы по выявлению и ликвидации незаконных водовыпусков. По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, количество ликвидированных источников сброса сточных вод почти в три раза превысило уровень прошлого года.

«Состояние водных объектов традиционно входит в ТОП-3 экологических проблем, которые волнуют жителей Подмосковья, — отметил глава Минэкологии. — Соответственно, надзор за состоянием водоемов является одним из стратегических направлений надзорной работы нашего ведомства».

Министр подчеркнул, что в 2025 году выявлено и ликвидировано 4453 незаконных водовыпуска. Это стало возможным благодаря усилиям специалистов и активной помощи жителей региона, которые сообщают о случаях незаконного сброса сточных вод.

Эффективной борьбе с незаконными водовыпусками способствует отработанный механизм обратной связи с населением. Работа по выявлению и ликвидации точек сброса ведется на базе мобильной диспетчерской платформы. Контроль осуществляется в Центре управления регионом Московской области.