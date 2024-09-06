Сквер на улице Маршала Батицкого в Балашихе благоустроят осенью

Микрорайон Заря в Балашихе готовится к открытию нового сквера. Строительные работы там уже подходят к концу.

Рабочие обустроили в сквере пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадки, теннисные столы и турникеты. Сейчас завершается озеленение и установка освещения.

Также в сквере вскоре установят монумент в виде истребителя МиГ-23. Этот памятник передали городу представители 1-й Армии ПВО-ПРО.

«Сквер станет настоящим центром притяжения для жителей микрорайона Заря, местом, где люди будут проводить время с семьями, заниматься спортом и просто наслаждаться природой. Мы уделили особое внимание пожеланиям ветеранов, которые отдали много сил и здоровья на благо нашей родины. Монумент в виде МиГ-23 станет символом их героизма», — отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

За последние семь лет бывший военный городок преобразился. Так, в 2018 году здесь облагородили берег озера Дивное, в 2020-м открыли сквер с мемориалом около музея ПВО.

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