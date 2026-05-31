В микрорайоне Венюково реконструируют участок теплосети

В микрорайоне Венюково продолжается масштабная реконструкция участка теплосети. Здесь строят перемычку между котельными №4 и №15. Такие «резервные мосты» необходимы для переброски теплоносителя и нагрузки.

На улице Гагарина, рядом с котельной №15, возводят двухтрубную теплосеть протяженностью около 700 метров. Строители уже выполнили пробные шурфы и сейчас активно копают траншею, подготавливают песчаное основание под трубы.

Для прокладки новой части теплотрассы будут использовать современные прочные трубы диаметром 426 мм. Их особенность — уникальная изоляция из пенополиуретана и специальная оболочка. Такие трубы обладают долгим сроком службы — до 50 лет — и отлично защищены от внешнего воздействия и тепловых потерь.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».