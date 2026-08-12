В микрорайоне «Полет» в Богородском городском округе начали строить новую школу

В городском округе Богородский, в городе Ногинск, на улице Аэроклубной, 12, началось строительство новой школы на 550 мест. Это будет трехэтажное здание блочного типа площадью более 9300 квадратных метров.

На данный момент на стройке трудятся 64 человека, а также работают два экскаватора-погрузчика и два башенных крана. Специалисты уже завершили создание фундаментной плиты и стен цокольного этажа. Сейчас они занимаются армированием и бетонированием последнего участка перекрытия. Параллельно ведутся работы по гидроизоляции стен цокольного этажа и обратная засыпка пазух котлована.

В ближайшее время планируется приступить к прокладке наружных инженерных сетей: водопровода и канализации. В школе будут размещены блоки начальной и основной школы с просторными классами и специализированными кабинетами, помещениями для занятий спортом и творчеством, столовая, библиотечно-информационный центр.

Все работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета. Завершить строительство планируется до конца 2029 года.