В микрорайоне Павлино начнут обновлять детский сад при школе №12

В микрорайоне Павлино стартовали демонтажные работы в здании дошкольного отделения СОШ №12. Рабочие уже разбирают старую кровлю и внутренние конструкции. В ходе капитального ремонта здание детского сада подвергнется полной реконструкции: здесь поменяют полы, потолки, окна и двери. Кроме того, будут обновлены инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование.

Все внутренние помещения, включая пищеблок, будут приведены в порядок. Детский сад получит новую мебель и современное оборудование. Также планируется установка современных систем видеонаблюдения и пожарной безопасности.

На заключительном этапе специалисты займутся благоустройством территории детского сада.

Капремонт завершится в 2026 году, после чего дошкольное учреждение возобновит свою работу. Все работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.