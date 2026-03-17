В микрорайоне Опытное поле возводится крупный воспитательно-образовательный комплекс

В Московской области полным ходом идет строительство значимого социального объекта — воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле. На данный момент степень готовности объекта составляет 60%, и работа не прекращается ни на день.

На площадке ежедневно трудятся более 250 специалистов и задействовано 6 единиц техники. Строители активно занимаются фасадными и кровельными работами, монтажом перегородок, прокладкой внутренних слаботочных сетей, обустройством системы вентиляции, штукатуркой стен и установкой лифтового оборудования.

С наступлением весны запланированы планировка территории и комплексное благоустройство. Комплекс займет площадь почти 45 000 квадратных метров и будет рассчитан на почти 2 500 мест, включая школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и финансируется из регионального бюджета. Воспитательно-образовательный комплекс спроектирован с учетом современных образовательных стандартов и потребностей детей разных возрастов. В распоряжении школьников будут 4 спортивных зала, 2 библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, специализированные помещения для изучения технологий, просторная столовая на более чем 1 000 мест и медицинский пункт.

Особое внимание уделено развитию технического и творческого потенциала учащихся начальной школы. Планируется открыть классы технической и естественно-научной направленности, где дети смогут изучать робототехнику, мехатронику, инженерную графику, промышленный дизайн, электротехнику, электронику, конструкционные материалы, программирование и основы изобретательства.

Открытие нового воспитательно-образовательного комплекса запланировано на 1 сентября 2026 года.