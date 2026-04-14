В микрорайоне Опалиха завершаются работы по монтажу металлоконструкций путепровода

В Красногорске, в микрорайоне Опалиха, активно продолжается строительство путепровода. Директор проекта Денис Давыдов сообщил, что специалисты уже установили металлокаркас и опустили его на опоры. Сейчас рабочие заняты армированием пролетного строения, на которое ушло около 45 тонн металла. Также почти готова четвертая крайняя опора.

По словам Дениса Давыдова, на объекте трудятся примерно 60 человек и задействовано 12 единиц техники. Начались работы по созданию насыпи для подъездных путей и подпорных стен.

Запуск движения по новому двойному путепроводу длиной 137 метров запланирован на третий квартал 2026 года. Он соединит улицы микрорайона Опалиха по обе стороны от путей МЦД-2, что позволит жителям старых и новых микрорайонов быстрее добираться до Новорижского и Волоколамского шоссе без пробок и переездов.