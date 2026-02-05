Путепровод в микрорайоне Опалиха в Красногорске достроят в 2026 году

В городском округе Красногорске продолжаются работы по возведению двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. По данным Минтранса Подмосковья, путепровод является частью транспортной развязки, которая соединит улицы Мира и Ольховую. Ее протяженность превышает 1,9 километра, а длина самого путепровода составляет 137 метров.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что на данный момент строительная готовность объекта составляет около 60%. Строители приступили к армированию подферменников на последней, четвертой опоре. Параллельно ведутся работы по уборке снега с пролетного строения и подготовительные мероприятия для последующего монтажа конструкций. Завершить строительство путепровода планируется в четвертом квартале 2026 года.

Развязка обеспечит комфортное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для проезда экстренных служб. Благодаря этому улучшится качество жизни более чем для 20 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро добираться до социальных объектов: школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.

Кроме того, ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.