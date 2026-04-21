В микрорайоне Ольгино построят современный медцентр к 2028 году

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в микрорайоне Ольгино возводится один из самых современных медицинских центров региона. Сейчас готовность объекта составляет 48%.

На объекте активно ведутся фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка помещений.

Медцентр будет включать в себя:

стационар более чем на 1100 коек;

консультационно-диагностический центр на триста посещений в смену;

региональный сосудистый центр;

двадцать три операционные, оснащенные по последнему слову техники;

отделение реанимации.

Здесь будут работать более трех тысяч специалистов, в том числе семьсот врачей по двадцати шести профилям. Будет установлено порядка тридцати единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Открытие больницы запланировано на 2028 год.