В микрорайоне Ольгино построят современный медцентр к 2028 году
В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в микрорайоне Ольгино возводится один из самых современных медицинских центров региона. Сейчас готовность объекта составляет 48%.
На объекте активно ведутся фасадные работы, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций, а также внутренняя отделка помещений.
Медцентр будет включать в себя:
- стационар более чем на 1100 коек;
- консультационно-диагностический центр на триста посещений в смену;
- региональный сосудистый центр;
- двадцать три операционные, оснащенные по последнему слову техники;
- отделение реанимации.
Здесь будут работать более трех тысяч специалистов, в том числе семьсот врачей по двадцати шести профилям. Будет установлено порядка тридцати единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.
Открытие больницы запланировано на 2028 год.