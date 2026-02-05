В микрорайоне Ольгино продолжается возведение крупнейшей больницы в Московской области

В микрорайоне Ольгино идет активное строительство многофункциональной больницы, которая станет крупнейшей в Московской области. Строители занимаются фасадными работами и утеплением корпусов. Одновременно с этим ведется монтаж наружных инженерных сетей, строительство внутренних перегородок и сварочные работы.

В патологоанатомическом корпусе уже завершены монолитные работы, и началось устройство кронштейнов. Продолжаются процессы по вывозу и замене грунта на строительном участке.

Следующим важным этапом станет начало отделочных работ и монтаж систем вентиляции. На стройплощадке задействованы 508 рабочих, 26 инженеров и 14 единиц техники. Работы ведутся в соответствии с графиком и без задержек.

К концу 2027 года строительство завершат, а с февраля 2028 года больницу начнут готовить к открытию. Круглосуточный стационар будет рассчитан на 1123 койко-места и будет включать отделение неотложной помощи. Консультативно-диагностический центр сможет принимать до 300 пациентов ежедневно. Для работы в больнице планируется набрать более 3000 сотрудников, в том числе 700 врачей.