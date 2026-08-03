В микрорайоне Ольгино продолжается строительство многопрофильной больницы

На текущий момент на площадке завершили остекление надземного паркинга и прокладку кабельных линий в главном корпусе. Параллельно идет монтаж инженерных коммуникаций и внутренняя отделка помещений. В работах участвуют более 1350 специалистов и 11 единиц строительной техники.

Новая больница будет оснащена всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. Здесь будут стационар более чем на 1100 коек, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 современные операционные, отделение реанимации.

После открытия здесь будут работать более 3000 специалистов, в том числе около 700 врачей по 26 медицинским профилям. Для оснащения учреждения планируется установить порядка 30 единиц тяжелого медицинского оборудования, включая томографы, маммографы, ангиографы, рентгеновские аппараты и УЗИ экспертного класса.

Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить строительство и открыть больницу планируют в 2028 году.