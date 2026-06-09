В микрорайоне Ольгино продолжается строительство крупной больницы

В микрорайоне Ольгино продолжается возведение многофункционального медицинского комплекса. Готовность объекта на текущий момент составляет 46%, активно ведутся фасадные работы и подготовка помещений к чистовой отделке. Ежедневно на строительной площадке задействовано более тысячи человек.

Планируется, что новая больница станет крупнейшей в Подмосковье и самой технологичной в России. Ее мощность составит 1123 койки, а консультативно-диагностический центр будет способен принимать до 300 пациентов в смену. Общая площадь комплекса достигнет 164 тысяч квадратных метров.

Здесь будут оказывать медицинскую помощь по 26 профилям, включая работу регионального сосудистого центра, отделений челюстно-лицевой, торакальной хирургии и офтальмологии. Врачи будут проводить сложные операции на головном мозге при инсультах, малоинвазивные операции на легких и лечить тяжелые заболевания крови.

Больницу оснастят новейшими аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ангиографами и маммографами. В 21 операционной установят ультрасовременное лапароскопическое оборудование и ультразвуковые аппараты экспертного класса. Работать в медучреждении будут более трех тысяч специалистов, в том числе 700 высококвалифицированных врачей.

На территории больницы появится вертолетная площадка для санитарной авиации, а для посетителей создадут ландшафтный парк с зелеными насаждениями, дорожками и зонами отдыха. Завершение этапа общестроительных работ запланировано на конец следующего года, после чего начнется монтаж медицинского оборудования и пусконаладочные работы, которые займут еще около шести месяцев. Открытие больницы намечено на 2028 год.