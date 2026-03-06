В микрорайоне Ольгино построят один из самых современных медцентров

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в микрорайоне Ольгино реализуется масштабный проект — строительство одного из самых современных медицинских центров региона.

На данный момент готовность объекта составляет около 40%, и на площадке трудятся 500 строителей. Основные задачи на сегодняшний день включают утепление фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций, а также внутреннюю отделку помещений.

Медцентр будет включать стационар более чем на 1100 коек, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, 23 операционных, оснащенных по последнему слову техники, и отделение реанимации.

Здесь будут работать более 3 тысяч специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. Планируется установка порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографов, ангиографов, рентгеновских аппаратов, УЗИ экспертного класса.

Открытие больницы запланировано на 2028 год.