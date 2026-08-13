В микрорайоне Лукино‑Варино открылась новая школа на 1,1 тысячи учеников

В микрорайоне Лукино‑Варино поселка Свердловский (Лосино‑Петровский городской округ) завершилось строительство школы. Теперь рядом с домами у ребят появится современное образовательное пространство. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Школа спроектирована с учетом потребностей разных возрастных групп: здание состоит из двух блоков с отдельными входами — для начальной школы (на 400 мест) и для старшеклассников (на 700 мест). Такое решение позволит разделить потоки детей, сделать расписание более гибким и создать комфортную атмосферу для каждого возраста.

Внутри учеников и педагогов ждут учебные классы и лаборантские для углубленных занятий, пространства для кружков и индивидуальных занятий, актовый зал на 350 человек, два спортивных зала, информационно‑библиотечный центр, столовая на 550 посадочных мест с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения.

Строительство велось в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и государственной программы Московской области, финансирование осуществлялось за счет средств бюджета. Открытие школы запланировано на 1 сентября.