В микрорайоне Клязьма обновляют систему водоснабжения

В микрорайоне Клязьма Пушкинского городского округа идет реконструкция водозаборного узла №3. Этот объект, построенный в 1956 году, обеспечивает водой более 17 тысяч человек.

Муниципальный контракт заключили летом 2024 года, а завершить работы планируют к ноябрю 2026 года. После обновления производительность водозаборного узла достигнет 4 350 кубометров в сутки.

Проект предусматривает строительство нового здания с насосной станцией второго подъема, двух резервуаров чистой воды по 500 кубометров каждый и современной станции водоподготовки. На площадке появятся три новых павильона артезианских скважин. Кроме того, будет полностью обновлено оборудование, водоподъемные трубопроводы, инженерные сети, водоводы и кабельные линии, заменено ограждение.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 28%. Уже демонтированы старые железобетонные резервуары чистой воды, возведена подземная часть — два новых резервуара и станция второго подъема. Проложены силовые кабели электроснабжения, трубы водоснабжения от скважин к станции. Демонтированы старые павильоны скважин №2 и №3.

Сейчас на объекте собирают новые здания скважин и здание водоподготовки. Закуплена часть оборудования, включая дренажные насосы и систему автоматизации станции водоподготовки.

Реконструкция ВЗУ №3 — это инвестиция в надежное и стабильное водоснабжение микрорайона на десятилетия вперед.