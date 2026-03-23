В микрорайоне Климовск возводят второй дом для переселенцев из аварийного жилья

В Южном поселке микрорайона Климовск полным ходом идет строительство 17-этажного дома для жителей аварийных домов. На данный момент подрядчик уложил плиты для проезда на стройплощадку, а специалисты приступили к заливке фундамента под башенный кран и армированию фундаментной плиты будущего жилого дома.

На объекте трудятся около 20 рабочих, задействована необходимая техника: автокран, бетононасос, экскаватор, погрузчик.

Во втором доме будет два подъезда и 215 квартир, которые будут отделаны под ключ. Прилегающую территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, заасфальтируют автомобильную парковку.

Построить второй дом планируют до конца года. Всего в Южном поселке 30 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению. Они были построены в 1950-х годах.