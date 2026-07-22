В микрорайоне Климовск Подольска строят дом для переселенцев из аварийных зданий

В Южном поселке городского округа Подольск продолжается строительство семнадцатиэтажного дома для жителей, чьи дома признаны аварийными. Сейчас рабочие возводят перекрытие четвертого и стены пятого этажей, параллельно ведутся работы по монтажу наружных инженерных систем.

На объекте заняты 47 рабочих, а также задействована спецтехника: башенный кран, экскаватор и погрузчики. Мастер строительных работ Кирилл Шахов сообщил, что после завершения каркаса из монолитного бетона рабочие приступят к возведению стен из кирпича и газобетонных блоков.

Во втором доме будет два подъезда и 215 квартир с современной планировкой. На прилегающей территории обустроят автостоянки, установят спортивную и детские площадки.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».