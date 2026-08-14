В микрорайоне Керва под Шатурой строят новую котельную

В микрорайоне Керва под городом Шатура началось строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт. Это масштабное обновление коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить стабильным теплом жилые дома и социальные объекты.

Сейчас на строительной площадке идет важный начальный этап. Специалисты устанавливают опалубку и связывают арматурные каркасы для фундаментов приямков. Рабочие подготавливают обсадные трубы и каркасы для свай под будущие дымовые трубы, а также принимают новые партии строительных материалов. На объекте задействованы четыре специалиста и автокран.

Запуск нового энергообъекта повысит надежность теплоснабжения и гарантирует жителям микрорайона Керва уют и комфорт в любые осенне-зимние холода.