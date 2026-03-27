В микрорайоне Богородский введена в эксплуатацию новая станция очистки воды

На водонапорной станции №6 в микрорайоне Богородский городского округа Щелково введена в эксплуатацию новая станция очистки воды. Сейчас рабочие постепенно подключают ее к жилым домам и занимаются обслуживанием.

На станции установлена современная установка «Кристалл–Н» белорусского производства, способная перекачивать до 250 кубометров воды в час. Для очистки воды используются напорные фильтры и система обратного осмоса, что позволяет достичь степени очистки около 99%.

Благодаря модернизации около 30 тысяч жителей городского округа получат доступ к качественной и чистой воде. Современное оборудование и технологии очистки минимизируют снижение напора и количество отключений воды как в многоквартирных домах, так и в частном секторе, подключенном к шестой водонапорной станции.