В микрорайоне Барыбино продолжают обновлять котельную

В микрорайоне Барыбино продолжаются работы по модернизации котельной. На месте демонтированного котла установят три новых — каждый мощностью две тысячи киловатт.

Помимо этого, в планах — установка современных дымовых труб, насосной группы и газорегуляторного узла. Для последнего уже готовят отдельную площадку.

Важно отметить, что котельная продолжает работать и снабжает жителей теплом и горячей водой за счет второго котла. Всего котельная обслуживает 17 жилых домов.

Работы стартовали в середине мая и должны завершиться до начала отопительного сезона.