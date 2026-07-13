В микрорайоне Барыбино капитальный ремонт кровли проходит без протечек и подтоплений

Жители дома №14 на улице Южной в микрорайоне Барыбино могут быть спокойны: несмотря на дожди, капитальный ремонт кровли идет без проблем. Технологический процесс находится под контролем, сообщил официальный представитель застройщика Александр Умрихин.

Строители работают по современной технологии поэтапных «захваток». Размер каждой рабочей зоны определяется индивидуально в зависимости от прогноза погоды. Это позволяет оперативно подстраиваться под условия: в ясную погоду увеличивается объем демонтажных и монтажных работ, а в дождь рабочие переключаются на внутренние процессы или герметизацию уже вскрытых участков.

Во время недавнего ливня бригада продолжила работу: специалисты снимали старое покрытие на очередном участке. Строительный мусор сразу убирали в контейнеры, поэтому придомовая территория осталась чистой.

На открытом участке стропильной системы рабочие успели смонтировать новые балки и накрыть их плотной влагостойкой пленкой. Этот временный барьер защитил здание — вода не проникла внутрь, и жильцы нижних этажей не почувствовали дискомфорта.

Помимо замены стропил, на объекте уже установили аэраторы для вентиляционных труб. Эти устройства обеспечат правильную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, что предотвратит образование конденсата и продлит срок службы новой кровли.

Александр Умрихин лично проконтролировал ход работ и подтвердил, что график реконструкции не сдвигается. Он отметил, что все слои кровельного пирога будут завершены вовремя. Официальная дата окончания контракта — 27 июля.