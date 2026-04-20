В микрорайоне Авиаторов открыли новое пожарное депо

Новое депо рассчитано на 50 сотрудников. Внутри расположены рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, столовая, места для хранения инвентаря и сушки пожарной формы. Также обустроены тренировочный зал, раздевалки и автопарковка. Кроме того, есть специальные помещения для подготовки сотрудников, включая участки для занятий с газодымозащитными средствами.

Подразделение будет отвечать за пожарную безопасность северных районов Балашихи, где проживает более 100 тысяч человек. Под охраной окажутся 33 образовательных учреждения, шесть медицинских организаций, 23 торговые точки и четыре крупных промышленных объекта.