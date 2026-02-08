В Михнево городского округа Ступино заработала обновленная котельная

В поселке Михнево городского округа Ступино 20 января на улице Сельхозтехники начала работать модернизированная котельная. Жители неоднократно жаловались на холод в домах из-за устаревшего оборудования на прежнем тепловом пункте.

Новая котельная оснащена тремя водогрейными котлами «Энтрос» и полностью автоматизирована. Суммарная мощность установленного оборудования достигает 1500 кВт, а максимальный часовой расход газа составляет 174,7 м³/час. Благодаря этому несколько многоквартирных домов и логистический центр будут обеспечены достаточным количеством тепла.

Мособлгаз уделяет особое внимание газификации и строительству новых газовых котельных, которые работают на надежном и экономичном сырье — природном газе. Недавно была реконструирована котельная на улице Тимирязева, и теперь она отапливает дома местных жителей. В планах — возведение новой блочно-модульной котельной на улице Библиотечной.