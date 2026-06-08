В МФЦ Подмосковья ввели новую выплату для работающих родителей

В центрах «Мои Документы» Московской области теперь можно оформить ежегодную выплату для работающих родителей двоих и более детей. Эта мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Выплату могут получить родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, если они продолжают обучение в колледжах или вузах на очной форме. Для получения выплаты необходимо, чтобы родитель был официально трудоустроен в предыдущем году и уплатил подоходный налог.

«Мы стремимся сделать получение мер соцподдержки максимально доступным. Теперь оформить новую выплату для работающих родителей двух или более детей можно в МФЦ Подмосковья. Услуга доступна во всех региональных офисах», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Претендовать на возврат части налога могут граждане, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Также обязательными требованиями к заявителю являются наличие гражданства РФ, постоянное проживание на территории страны и отсутствие задолженностей по выплате алиментов.

Подать заявление можно до 1 октября, а деньги поступят на указанный в заявлении счет в течение 5 рабочих дней после назначения выплаты.