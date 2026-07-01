В МФЦ Подмосковья пройдут консультации по вопросам погребения

Фото: Мингосуправления МО

В офисах «Мои Документы» Московской области пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. О предстоящем событии сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.

Центр мемориальных услуг организует встречи со специалистами в следующих МФЦ:

На встречах специалисты расскажут о порядке получения услуг в сфере погребения, оформлении пособия и необходимых документах. Консультанты готовы ответить на все интересующие граждан вопросы.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и форменной одежде.

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