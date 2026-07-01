В МФЦ Подмосковья пройдут консультации по вопросам погребения

В офисах «Мои Документы» Московской области пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. О предстоящем событии сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.

Центр мемориальных услуг организует встречи со специалистами в следующих МФЦ:

2 июля — м. о. Рузский, п. Тучково, ул. Кирова, д. 1;

7 июля — г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А;

9 июля — г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7;

14 июля — г. о. Ленинский, пгт. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, стр. 1.

На встречах специалисты расскажут о порядке получения услуг в сфере погребения, оформлении пособия и необходимых документах. Консультанты готовы ответить на все интересующие граждан вопросы.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и форменной одежде.