В МФЦ Подмосковья пройдут консультации по вопросам погребения
В офисах «Мои Документы» Московской области пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. О предстоящем событии сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.
Центр мемориальных услуг организует встречи со специалистами в следующих МФЦ:
- 2 июля — м. о. Рузский, п. Тучково, ул. Кирова, д. 1;
- 7 июля — г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А;
- 9 июля — г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7;
- 14 июля — г. о. Ленинский, пгт. Лопатино, ул. Сухановская, д. 1, стр. 1.
На встречах специалисты расскажут о порядке получения услуг в сфере погребения, оформлении пособия и необходимых документах. Консультанты готовы ответить на все интересующие граждан вопросы.
Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и форменной одежде.