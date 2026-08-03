В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела

Жители Московской области смогут получить бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения в офисах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Консультации проведут специалисты Центра мемориальных услуг. Они расскажут, как получить услуги в сфере погребения, оформить пособие на погребение и какие документы для этого нужны.

Консультации пройдут в МФЦ по следующим адресам: * 4 августа — г. о. Одинцовский, г. Голицыно, ул. Советская, стр. 1Б; * 6 августа — г. о. Красногорск, п. Мечниково, д. 22; * 11 августа — г. о. Богородский, г. Старая Купавна, ш. Акрихиновское, д. 8В; * 13 августа — м. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде.