Жителям Подмосковья напомнило о возможности оформить самозапрет на кредиты в МФЦ

В цифровых зонах многофункциональных центров Московской области жители могут установить запрет на получение кредитов. С начала года услугой уже воспользовались более 24 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Запрет можно установить полный или частичный. Полный запрет исключает возможность оформления кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях вне зависимости от способа обращения — очно или онлайн. Частичный позволяет ограничить только определенные типы организаций или каналы обслуживания, например, заблокировать дистанционное получение займов в микрофинансовых организациях.

Для оформления запрета необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru/). После подачи заявления в кредитной истории появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета, которая не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам.

Запрет не касается ипотечных, образовательных кредитов и автокредитования. Установленный самозапрет можно снять в любое время, для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.