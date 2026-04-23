В МФЦ Московской области начали принимать специалистов по коммунальным услугам

Жители Московской области теперь могут решать вопросы, связанные с коммунальными начислениями, в многофункциональных центрах (МФЦ) в формате «одного окна». В пилотном режиме проект стартовал в одиннадцати МФЦ региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Совместно с МосОблЕИРЦ мы реализовали проект, о котором нас просили жители — объединили востребованные услуги МФЦ и ЖКХ в формате «одного окна», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Ранее для уточнения данных по платежам или получения справок жителям приходилось посещать профильные офисы расчетного центра. Теперь совместная работа МосОблЕИРЦ и МФЦ делает услуги доступнее и значительно упрощает взаимодействие жителей с системой жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время в офисах «Мои Документы» можно получить консультацию по начислениям и корректировкам в платежках, оформить справки об отсутствии задолженности, передать показания счетчиков.

Проект реализуется совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.