В МФЦ Дмитрова запустили новый сервис для автозаполнения данных с «Госуслуг»

В многофункциональном центре «Дмитровский» появился новый сервис, который позволяет автоматически заполнять данные с портала госуслуг с помощью QR-кода. Это нововведение значительно ускоряет процесс подачи заявлений и исключает ошибки при вводе информации.

Теперь для передачи данных достаточно использовать мобильное приложение «Госуслуги». Необходимо отсканировать QR-код, который выдают в МФЦ, и согласиться на использование личных данных. Важным моментом является то, что согласие действуют только в течение 12 часов, после чего оно аннулируется.

Этот сервис, названный «ГосQR», сокращает время, которое требуется для оформления документов, поскольку сотрудникам МФЦ больше не нужно вводить данные вручную. Услуга доступна для всех жителей Дмитровского округа, и она поможет ускорить и упростить процесс получения государственных услуг.

Заместитель главы Дмитровского округа Светлана Тарасова отметила, что внедрение «ГосQR» делает процесс получения услуг более быстрым и удобным для жителей.

«Мы рады предложить нашим гражданам современные и доступные решения для получения государственных услуг», — подчеркнула заместитель главы.

Среди преимуществ нового сервиса можно выделить экономию времени, точность данных и удобство использования.

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