В МФТИ зафиксирован рекорд по скоростной сборке мегаминкса роботом

В городе Долгопрудный на территории МФТИ был установлен новый мировой рекорд по скоростной сборке роботом головоломки мегаминкс. Результаты эксперимента были занесены в Книгу рекордов России.

Разработанный в МФТИ робот собрал мегаминкс за 9,6 секунды. Это в 68 раз быстрее предыдущего рекорда, который составлял 8 минут 64 секунды, и в 2,5 раза быстрее лучшего времени среди людей — 21,04 секунды.

Мегаминкс — это одна из самых сложных перестановочных головоломок в мире с 12 гранями и 10⁶⁸ возможными состояниями. Для его сборки использовались различные технологии, включая CAN-управление и оптимизацию перебора на основе теории групп. Эти технологии могут быть применены в робототехнике, автоматизации производства и системах навигации.

Проект был организован Лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ при поддержке Фонда целевого капитала. Он подтверждает лидерство МФТИ в области интеллектуальной робототехники и алгоритмического управления сложными системами.