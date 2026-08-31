В местах нелегальной торговли в Солнечногорске изъяли 230 кг товаров за неделю

В Солнечногорске продолжают активную борьбу с несанкционированной торговлей. За прошедшую неделю совместные рейды сотрудников управления потребительского рынка и добровольной народной дружины охватили 21 точку продаж в неустановленных местах.

В результате инспекторы составили 13 административных протоколов и изъяли из оборота продовольственные товары общим весом 230 килограммов.

За реализацию продукции вне официальных площадок предусмотрены следующие санкции: для жителей — от 2,5 до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

С момента начала контрольных мероприятий власти зафиксировали 79 нарушений, сообщили в официальном канале администрации муниципалитета в «Макс».

Мониторинг ситуации проводят ежедневно на основании прямых обращений жителей.

«Если видите торговлю с земли, из багажников или в неположенных местах — сообщайте. Вместе сделаем город чище и безопаснее», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

О случаях незаконной продажи можно сообщить по горячей линии главы округа (8-801-201-67-47) или напрямую в управление потребительского рынка (8-496-263-85-47).