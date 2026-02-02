Психиатрическую больницу в Мещерском отремонтируют в 2026 году

В поселке Мещерское городского округа Чехов продолжается реконструкция Московской областной психиатрической больницы №2 имени В. И. Яковенко. Начались работы по устройству фасадов строящегося лечебного корпуса.

Здание рассчитано на 420 коек и занимает площадь более 9 тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка составляет 1,77 гектара.

На объекте трудятся 115 рабочих и задействованы три единицы техники. В данный момент проводятся фасадные работы — утепление и облицовка здания, а также монтаж инженерных систем: магистралей вентиляции, электрощитов, отопления и водоснабжения. Готовятся стены к чистовой отделке помещений.

В рамках реконструкции планируется заменить лифтовые и вентиляционные шахты, лестничные клетки и перегородки в существующем трехэтажном кирпичном здании, а также построить новый корпус. Два строения будут объединены в один комплекс и оснащены новой мебелью и оборудованием.

Вокруг больницы появятся удобные парковки, зоны отдыха и прогулочные аллеи для пациентов и сотрудников учреждения.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. Реконструкция позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов больницы.