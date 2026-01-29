В Менделееве продолжается капитальный ремонт средней школы

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск продолжаются работы по капитальному ремонту Менделеевской средней школы, расположенной на улице Куйбышева, 7. Подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным, как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».

Школа, построенная в 1970 году и имеющая площадь 3889,3 квадратных метра, будет обновлена: обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также в здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Помимо этого, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.