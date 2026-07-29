Среднюю школу в поселке Менделеево откроют после капремонта 1 сентября

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск идет капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы на улице Куйбышева. На данный момент выполнено 75% от общего объема работ, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Масштабное обновление образовательного учреждения проходит в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети».

«На площадке ежедневно трудятся более семидесяти пяти строителей, задействованы три единицы техники. В настоящее время на объекте ведутся отделочные и общестроительные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В школе 1970 года постройки площадью 3889,3 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Помимо этого, пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября.