В МЧС предупредили о рисках выхода на лед в морозы

Несмотря на то что в Подмосковье установились сильные морозы, выходить на лед водоемов по-прежнему опасно. В традиционно рискованных местах лед остается непрочным, хотя низкие температуры могут создавать иллюзию безопасности. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят профилактические рейды и призывают жителей, особенно рыбаков, быть предельно осторожными.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк пояснил, что даже при стабильно низкой температуре ледяная поверхность нарастает неравномерно, и толщина льда на одном и том же водоеме может сильно различаться.

«Аномальные морозы не отменяют базовых правил безопасности, поэтому уверенности в прочности льда не должно быть даже в сильные холода», — подчеркнул Сергей Прокопюк.

Он также отметил, что в условиях экстремально низких температур к риску провала под лед добавляется опасность мгновенного переохлаждения и обморожения. Попав в ледяную воду при двадцатиградусном морозе, человек получает холодовой шок, теряет координацию и силы в разы быстрее. Поэтому рыбакам настоятельно рекомендуют иметь при себе «спасалки», веревку и жилет.