В МЧС Московской области прошло учебно-методическое мероприятие

В среду, 24 июня, состоялось важное событие для сотрудников МЧС России по Московской области — учебно-методический сбор. В мероприятии приняли участие представители руководства и личного состава Главного управления, а также руководители Главного управления гражданской защиты Московской области и подведомственных организаций.

Сбор начался с торжественной части: участники посетили молебен в Иоанно-Предтеченском соборе, а затем возложили цветы к мемориалу зарайским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Эти ритуалы были направлены на укрепление преемственности поколений и духовно-нравственных ориентиров среди спасателей.

На заседании Коллегии чрезвычайного ведомства обсуждались ключевые вопросы развития региональной системы безопасности. Особое внимание было уделено развитию добровольной пожарной охраны в Подмосковье и опыту внедрения ГИС «Цифровой пожарный гарнизон». Эта система призвана оптимизировать работу пожарно-спасательных подразделений с помощью цифровых технологий.

Также на мероприятии проанализировали эффективность превентивных мер по снижению гибели людей при пожарах. Кроме того, обсуждались вопросы противодействия коррупции, взаимодействия с ветеранским активом и адаптации молодых специалистов.

По итогам заседания были определены основные направления деятельности на 2027 год. Завершился сбор культурно-познавательной экскурсией по территории музейного комплекса «Зарайский кремль».