Встреча с олимпийской чемпионкой Ольгой Брусникиной прошла в школе в Чехове

Известная спортсменка Ольга Брусникина встретилась с учениками средней общеобразовательной школы № 1 в Чехове. Школьники пообщались с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, задав ей множество вопросов.

Ребята расспрашивали Ольгу Брусникину о ее достижениях, о том, чем научил ее спорт, какие жизненные уроки она получила. Учащихся также интересовало, как выбрать подходящий для себя вид спорта.

Такие мероприятия, организованные в рамках проекта «Классная встреча», дают школьникам понять, как важно усердно трудиться и преодолевать все препятствия на пути к вершинам. Спортсменка подтвердила, что все ее победы стали результатом соблюдения жесткой спортивной дисциплины, большой работы и постоянного стремления к успеху.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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