Турнир по конькобежному спорту среди городов центра России прошел в Коломне

В Коломне прошли соревнования по конькобежному спорту, в которых победила сборная Подмосковья. В стартах участвовали более 250 спортсменов из десяти регионов России.

Соревнования прошли 23 ноября в Конькобежном центре «Коломна». Тренеры отметили, что каток в Коломне — один из лучших в стране. «Мы в первый раз на таких соревнованиях и в восторге от условий. Лед просто идеальный», — сказала тренер из Татарстана Надежда Железнова.

Сборная Владимирской области тоже высоко оценила организацию и привезла медали. «Наши ребята всегда любят кататься на коломенском льду», — рассказала тренер Екатерина Морозова.

По итогам соревнований сборная Подмосковья завоевала семь золотых медалей. Среди победителей — Василиса Казелина, Александр Кондриков, Алиса Дерванова и Матвей Жемеркин. Единственное золото среди юношей 9-11 лет взял Дамир Даутов из Татарстана.

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