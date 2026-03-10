В «Малинской школе» в Ступино продолжается капитальный ремонт

В подмосковном городе Ступино на улице Школьная, 10, активно идет капитальный ремонт здания «Малинской школы». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 25%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщает, что на объекте задействовано более 60 человек и 2 единицы техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада.

В здании площадью 3039 квадратных метров запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Здание рассчитано на 550 учащихся. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.